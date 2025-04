L‘Italia a Coverciano in vista della sfida alla Svezia, match valido per la terza giornata di Nations League 2025. Alla Solna Arena, venerdì (ore 19, diretta su Rai Sport) è in programma l’incontro con la capolista del girone. “Quella sconfitta ci ha lasciato un bel po’ di amaro in bocca, dobbiamo assolutamente ripartire nel migliore dei modi per affrontare le prossime due gare con coraggio e grande determinazione”, ha detto, a Vivo Azzurro Tv, Elena Linari riguardo il brutto ko con la Danimarca di fine febbraio. “Mister Soncin ci ha chiesto di scendere in campo con intraprendenza e spensieratezza non avendo alcuna paura di giocare il pallone perché siamo una Nazionale molto qualitativa, con delle ottime individualità che possono esaltare la forza del collettivo. Siamo cresciute rispetto alla partita del 2023 con la Svezia, quel pareggio ci ha permesso di fare un ulteriore step in avanti: ora dovremo farne un altro perché ci meritiamo i tre punti”, conclude la giocatrice della Roma. “Essere esigenti e cercare di migliorarsi giorno dopo giorno con i rispettivi club, è questo quello che il Ct vuole da noi. Dobbiamo continuare a crescere e a pensare esclusivamente alla Nations League, perché quello che riusciremo a costruire adesso sarà ciò che ci porteremo dietro quest’estate in Svizzera. Stare qui è il sogno di ogni ragazza e farò di tutto per conquistare la convocazione per il torneo continentale. Vivere l’alchimia che si respira in questo gruppo in un contesto così grande renderebbe il tutto ancora più bello”, le parole della centrocampista della Fiorentina Emma Severini.

Italia-Svezia a Parma

Sarà lo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma a fare da cornice al match di ritorno tra Italia e Svezia. La sede dell’ultima gara casalinga delle Azzurre nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League, in programma venerdì 30 maggio, è stata ufficializzata oggi: la città emiliana si appresta a ospitare la Nazionale Femminile per la terza volta, dopo la vittoria nel 2022 con la Lituania nella gara di qualificazione al Mondiale dell’anno successivo e quella del 2023 con la Svizzera nella prima edizione della Nations League.

Le convocate

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Camilla Forcinella (Genoa), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Marta Pandini (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).

Calendario, risultati e classifica del Girone 4 (Lega A)

Prima giornata: ITALIA-Galles 1-0, Danimarca-Svezia 1-2

Seconda giornata: ITALIA-Danimarca 1-3, Galles-Svezia 1-1

Classifica: Svezia 4 punti, Danimarca e Italia 3, Galles 1

Terza giornata (4 aprile): Svezia-ITALIA (ore 19, Solna), Galles-Danimarca (ore 20.15, Cardiff)

Quarta giornata (8 aprile): Danimarca-ITALIA (ore 18, Herning), Svezia-Galles (ore 19, Goteborg)

Quinta giornata (30 maggio): ITALIA-Svezia (orario tbc, Parma), Danimarca-Galles (ore 19.15, Odense)

Sesta giornata (3 giugno): Galles-ITALIA, Svezia-Danimarca