La Coppa Italia 2024/2025 entra nel vivo. Sono rimaste in otto e solamente una squadra alzerà il trofeo mercoledì quattordici maggio allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo a vedere insieme il programma dei quarti di finale, il regolamento delle partite, il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali e quando si giocheranno per avere un quadro completo della situazione.

PROGRAMMA E ORARI QUARTI DI FINALE

Si comincia martedì 4 febbraio con la sfida tra Atalanta e Bologna che si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo mentre il secondo quarto di finale sarà, ventiquattrore dopo, tra il Milan di Sergio Conceicao e la Roma di Claudio Ranieri. Poi pausa di due settimane, spazio ai playoff delle coppe europee e si ritornerà in campo martedì 25 febbraio con la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Marco Baroni. A chiudere il programma dei quarti, mercoledì 26, ci penseranno i detentori del titolo, la Juventus, opposta alla grande sorpresa di questo torneo, ovvero l’Empoli.

MARTEDI 4 FEBBRAIO ORE 21 – Atalanta-Bologna

MERCOLEDI 5 FEBBRAIO ORE 21 – Milan-Roma

MARTEDI 25 FEBBRAIO ORE 21 – Inter-Lazio

MERCOLEDI 26 FEBBRAIO ORE 21 – Juventus-Empoli

REGOLAMENTO QUARTI DI FINALE

Le partite si giocano in casa della squadra con il numero più basso nel tabellone. Quindi Atalanta(4)-Bologna(5) si gioca a Bergamo, Milan(3)-Roma(8) si gioca a San Siro, idem per Inter(2)-Lazio(7) e Juventus(1)-Empoli (17) si gioca all’Allianz Stadium di Torino. Le partite dureranno novanta minuti e, in caso di pareggio, non si disputeranno i tempi supplementari ma si batteranno direttamente i calci di rigore. I tempi supplementari, invece, saranno protagonisti nelle due semifinali e nella finale di Roma.

IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

Per quel che concerne gli accoppiamenti delle semifinali, la situazione è la seguente: la vincente di Juventus-Empoli se la vedrà con la vincente di Atalanta-Bologna e, invece, nell’altro lato di tabellone chi trionferà in Milan-Roma si troverà nel proprio cammino la vincente di Inter-Lazio.

(1)Juventus-(17)Empoli

(4)Atalanta-(5) Bologna

(3)Milan-(8)Roma

(2)Inter-(7)Lazio

LE DATE ED IL REGOLAMENTO DELLE SEMIFINALI

A differenza di tutti gli altri turni, le semifinali si giocano in 180 minuti quindi con match di andata e di ritorno. Le partite di andata si disputeranno i primi di aprile (1-2) mentre quelle di ritorno quasi alla fine del mese sempre di aprile (22-23). Come già detto in precedenza, in caso di parità al termine dei 180 minuti si disputeranno due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e, se la parità dovesse persistere, si tireranno i calci di rigore.

Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società cui è stata attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso. Quindi, mettiamo caso, che le semifinali siano Juventus-Atalanta e Milan-Inter: l’andata delle due partite sarebbe Atalanta-Juventus e Milan-Inter così da far giocare il ritorno in casa di Juventus e Inter che sono rispettivamente testa di serie numero uno e numero due del tabellone.

I DIFFIDATI A RISCHIO SQUALIFICA

Per quel che concerne la Coppa Italia, bastano due ammonizioni per essere squalificati dal Giudice Sportivo. Dunque al primo provvedimento disciplinare si entra già in diffida. Ecco la situazione delle otto squadre partecipanti agli ottavi di finale della manifestazione.

ATALANTA: Djimsiti, Toloi

BOLOGNA: /

EMPOLI: Marianucci, Pezzella

INTER: Asllani

JUVENTUS: /

LAZIO: Hysaj, Zaccagni

MILAN: Terracciano

ROMA: Pisilli