La Juventus ha ritrovato il sorriso dopo la vittoria contro l’Empoli, ma non sono mancate le scintille anche domenica. Kolo Muani ha messo a segno una doppietta, ma Vlahovic ha risposto presente con una palla all’incrocio dei pali.

Anche domenica i tifosi bianconeri hanno temuto il peggio quando al quarto minuto la porta juventina è stata bucata da De Sciglio, grande ex della gara. Sono serviti più di cinquanta minuti per vedere la risposta dell’undici di Thiago Motta, che al 61′ ha trovato il pareggio con Kolo Muani, raddoppiando solo 3 minuti dopo ancora con l’attaccante ex PSG. Buone notizie per Thiago Motta, tanto discusso nelle ultime settimane sopratutto dopo la brutta sconfitta di Champions League contro il Benfica.

Nella gara contro l’Empoli non poteva mancare il timbro di Dusan Vlahovic, al quale Motta ha dato fiducia inserendolo al 65′ al posto di Yldiz. L’attaccante serbo ha avuto la reazione che tutti i tifosi stavano aspettando da tempo, la stessa che tutta la squadra ha espresso contribuendo al quarto gol grazie alla firma di Conceicao. Per ritrovare un poker bianconero dobbiamo tornare indietro al 27 ottobre 2024, quando i bianconeri si espressero in una partita agguerrita contro l’Inter di Simone Inzaghi (4-4): tra i marcatori figurava anche in quel caso Dusan Vlahovic.

Gioia Vlahoivc, scintilla vincente di Thiago Motta

Sempre al centro di polemiche e di voci di mercato, Vlahovic ha detto la sua nella partita di domenica, grazie a una reazione di rabbia nei minuti finali. Anche se ha impiegato 25 minuti dal suo ingresso per trovare il gol, Thiago Motta può essere ben felice dell’operato del serbo e dei suoi attaccanti; l’arrivo di Kolo Muani probabilmente ha innescato una spinta in più per l’ex attaccante della Fiorentina.

Nella conferenza post partita il tecnico della Juventus ha raccontato i momenti subito precedenti l’ingresso in campo del bomber: “Ho visto il ragazzo molto determinato. Ho visto in lui determinazione e rabbia, gli ho detto di giocare come sa”. Il gol in effetti è arrivato sprigionando tutta la rabbia di Vlahovic, con una botta da fuori area che ha bruciato l’estremo difensore toscano, lasciando anche spazio a un’esultanza volutamente pacata di fronte ai propri tifosi. Non sono state poche le frizioni con la curva juventina, ma bisogna dare grande merito a Thiago Motta, il quale a fine gara ha svelato la frase magica all’indirizzo del serbo prima del suo ingresso: “Vai, e lotta fino in fondo perché sono convinto che alla fine oggi farai gol”.