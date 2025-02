Classe 2009, nessuna europea under 18 veloce come lei nei 60. Kelly Doualla fa venir voglia di dire il più classico dei ‘segnatevi il nome’, ma la sensazione è che non sia già più una sorpresa. Non lo è certo per il pubblico di Ancona, che nel week end vedrà all’opera la 15enne azzurra ai Campionati Italiani Allievi Indoor nella cornice del PalaCasali, dove in ccasione del Memorial Giovannini Doualla ha stampato un incredibile 7.23, a soli cinque centesimi dalla migliore prestazione mondiale U18 della statunitense Shawnti Jackson (7.18). Solamente Zaynab Dosso 7.02 nel 2024, Marisa Masullo 7.19 nel 1983 e Manuela Levorato 7.20 nel 1999 hanno corso più veloce dell’atleta della Cus Pro Patria Milano nella storia dell’atletica italiana sulla distanza. Ora, dopo il record italiano U20, c’è un nuovo appuntamento ad Ancona con l’obiettivo dei tricolori under 18 e sarà possibile seguire uno degli astri nascenti dell’atletica azzurra su Atletica Italiana TV, disponibile sull’app Sportface TV.

Nei 60 al via cinque delle prime dieci italiane di sempre della categoria allieve, considerando anche i progressi dell’argento europeo dei 200 Margherita Castellani (Atl. Arcs Cus Perugia, 7.45), di Carlotta Suppini (Pontevecchio Bologna, 7.49), Benedetta Dambruoso (Valley Athletics Team, 7.53) e Viola Canovi (La Fratellanza 1874 Modena, 7.54). Iscritta anche Alessia Succo (Atl. Settimese) che poi nella giornata di domenica sarà la favorita dei 60hs. Tra i nomi da tenere d’occhio anche quelli di Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) nei 400, Caterina Caligiana (Atl. Arcs Cus Perugia) e Diletta Ballerini (Prosport Atl. Firenze) negli 800 e nei 1500.

Al maschile può cadere il record italiano U18 dei 60. Edwin Fermin Galvan (Libertas Sanp) e Leonardo Pratali (Studentesca Milardi Rieti) hanno corso in 6.83 e sono distanti cinque centesimi dalla migliore prestazione azzurra. Spazio poi a Valerio Tagliaferri (Olimpus San Marino) nei 400, Valerio Ciaramella (Studentesca Milardi Rieti) e Nicola Girardini (Quercia Dao Conad) tra 800 e 1500, mentre è fermo per influenza il recordman degli 800 Umed Caraccio (Fiamme Gialle Simoni). Negli ostacoli Filippo Vedana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) e il neo primatista delle multiple Christian Montin (Atl. Gallaratese), nella marcia il bronzo europeo Nicolò Vidal (Pbm Bovisio Masciago), nell’asta il primatista cadetti Gabriele Belardi (Elite Academy Bari).

Come detto in precedenza, i Campionati Italiani Allievi indoor saranno trasmessi in diretta streaming sabato 8 febbraio dalle 10.30 e domenica 9 febbraio dalle 9 su www.atleticaitaliana.tv e sull’app Sportface TV, disponibile in tutti gli store digitali.