Coppa Italia 2023/2024, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti

Con la disputa degli ottavi si va a definire il tabellone completo dei quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024: ecco allora di seguito tutti gli accoppiamenti per le sfide che si disputeranno a gennaio e che metteranno di fronte, in gara secca le otto qualificate. Nel dettaglio: la vincente di Inter-Bologna sfiderà la vincente di Fiorentina-Parma, la vincente di Atalanta-Sassuolo sfiderà la vincente di Milan-Cagliari, la vincente di Lazio-Genoa sfiderà la vincente di Roma-Cremonese, la vincente di Juventus-Salernitana sfiderà la vincente di Napoli-Frosinone. Di seguito il tabellone completo in aggiornamento.

TABELLONE QUARTI COPPA ITALIA

Inter o Bologna vs Fiorentina o Parma

Atalanta o Sassuolo vs Milan o Cagliari

Lazio o Genoa vs Roma o Cremonese

Juventus o Salernitana vs Napoli o Frosinone