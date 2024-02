Wta Abu Dhabi 2024, programma e ordine di gioco martedì 6 febbraio: in campo Bronzetti

Il programma e l’ordine di gioco per la giornata di martedì 6 febbraio al torneo Wta 500 di Abu Dhabi. Tanta carne al fuoco nel primo mattino italiano, con il ritorno in campo di Naomi Osaka che forte di una wild card sarà opposta alla statunitense Danielle Collins. In campo anche alcune teste di serie come Kudermetova e Samsonova, ma per l’Italia occhi puntati su Lucia Bronzetti che se la vedrà con l’ucraina Anhelina Kalinina sul Campo 1. L’unico precedente sorride a Kalinina ma è datato addirittura 2016. Di seguito il programma completo della giornata.

WTA ABU DHABI 2024: IL TABELLONE AGGIORNATO

COPERTURA TV

MONTEPREMI

L’ordine di gioco di martedì 6 febbraio (orari italiani)

Stadium Court, a partire dalle 5:30

Doppio

Eala vs Linette

Osaka vs Collins

Watson vs (9) Kudermetova

Tsurenko vs (8) Samsonova

Campo 1, a partire dalle 5:30

Sorribes Tormo vs Noskova

X.Wang vs Zhu

Doppio

Kalinina vs Bronzetti

Doppio