Come seguire Inter-Bologna in tv: canale, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2023/2024

L’Inter ospiterà il Bologna nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024: come seguire la gara in tv, ecco canale, orario e diretta streaming. I nerazzurri cominciano la difesa del titolo tra le mura amiche contro l’ostica squadra di Thiago Motta, che sta regalando spettacolo in campionato e punta a fare bene anche in coppa. I favori del pronostico sorridono però ai ragazzi di Inzaghi, che sulla carta partono avanti. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 20 dicembre nella cornice dello stadio Meazza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.