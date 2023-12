Avellino-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Taranto, match del Partenio valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Si respira aria di punti pesanti in chiave playoff in quel di Avellino, dove è previsto l’arrivo del Taranto di Eziolino Capuano che insegue il quarto posto e tutte le speranze legate al piazzamento nei quarti nobilissimi della classifica del Girone C di Serie C. Si parte alle 18.30 di domenica 17 dicembre con la diretta che sarà su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW.