Biglietti finale Coppa Italia 2024: come acquistarli, prezzi e dove trovarli

Sale alta l’attesa per la finale della Coppa Italia 2024: ecco le informazioni sui biglietti, i prezzi, dove trovarli e come acquistarli. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sui tagliandi dell’atto conclusivo della coppa nazionale sponsorizzata Frecciarossa, visto che non conosciamo ancora le squadre in finale: si giocano il pass Lazio contro Juventus e Atalanta contro Fiorentina per raggiungere l’appuntamento fissato per le ore 21 di mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Non appena conosceremo le due formazioni che si giocheranno la conquista del trofeo, la Lega Serie A diffonderà le modalità di acquisto dei biglietti, la ripartizione alle due tifoserie dello stadio (sarà suddiviso in parti uguali) e anche i prezzi.

PREZZI E INFO BIGLIETTI FINALE COPPA ITALIA

Non si conoscono i nomi delle due finaliste e per questo i biglietti per la finale di Coppa Italia non sono ancora in vendita, dunque non sono noti nemmeno i prezzi, nemmeno provvisori, dei tagliandi per la partita. Per il momento, possiamo però ricordarvi quali siano stati i prezzi dei biglietti nella scorsa edizione, quella del 2023, con la finale vinta dall’Inter sulla Fiorentina: Tribuna Monte Mario a 190 euro, Tribuna Tevere a 135 euro, Distinti a 50 euro, Curve a 35 euro, bambini sotto i sei anni di età gratis.