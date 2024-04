Biglietti Atalanta-Juventus finale Coppa Italia 2024: come acquistarli, prezzi e dove trovarli

Manca sempre meno alla finalissima della Coppa Italia 2023/2024 che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. Mercoledì 15 maggio, con fischio d’inizio fissato per le ore 21, Atalanta e Juventus si giocheranno il trofeo Nazionale. I tifosi delle due squadre vogliono organizzare la trasferta e si chiedono quando, come e dove trovare i biglietti della finalissima. E a che prezzi acquistarli. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sui tagliandi dell’atto conclusivo della coppa nazionale, ma possiamo dire che la Lega di Serie A nelle prossime ore diffonderà le modalità di acquisto dei biglietti, la ripartizione alle due tifoserie dello stadio (sarà suddiviso in parti uguali) e anche i prezzi.

PREZZI E INFO BIGLIETTI FINALE COPPA ITALIA

I biglietti non sono ancora in vendita, dunque non sono noti nemmeno i prezzi, nemmeno provvisori, dei tagliandi per la partita. Per il momento, possiamo però ricordarvi quali siano stati i prezzi dei biglietti nella scorsa edizione, quella del 2023, con la finale vinta dall’Inter sulla Fiorentina: Tribuna Monte Mario a 190 euro, Tribuna Tevere a 135 euro, Distinti a 50 euro, Curve a 35 euro, bambini sotto i sei anni di età gratis.