Biglietti Fiorentina-Club Bruges: prezzi e come acquistarli

Saranno presto in vendita i biglietti per Fiorentina-Club Bruges, semifinale di andata della Conference League 2023/2024: ecco tutte le informazioni su dove acquistarli, come trovarli e sui prezzi dei tagliandi. I viola hanno avuto la meglio del Viktoria Plzen vincendo al ritorno dopo il pari in Repubblica Ceca e così per il secondo anno di fila raggiungono la semifinale in questo torneo, con la speranza però di arrivare fino in finale. Un momento fondamentale nella corsa all’atto conclusivo è quello della semifinale, la Fiorentina giocherà l’andata in casa e il ritorno in trasferta contro la formazione belga che ai quarti ha eliminato i greci. La partita avrà luogo giovedì 2 maggio, alle ore 21: molti tifosi toscani cercano dunque i tagliandi per seguirla dal vivo al Franchi e spingere i gigliati verso un risultato positivo in ottica passaggio del turno.

BIGLIETTI FIORENTINA-BRUGES: PREZZI E COME ACQUISTARLI

La Fiorentina attualmente non ha ancora comunicato le informazioni riguardanti i biglietti della partita che si giocherà giovedì 2 maggio contro il Bruges non appena saranno rese note dal club toscano, Sportface.it vi informerà con tutte le indicazioni su prezzi, come e dove acquistarli.