Napoli, Sky: accordo con la Salernitana per Mazzocchi, fissate le visite mediche

E’ fatta per Pasquale Mazzocchi al Napoli. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui la società partenopea avrebbe trovato l’accordo con la Salernitana per una cifra pari a 3 milioni di euro. Primo rinforzo dunque per i campioni d’Italia, alla ricerca di un’alternativa a capitan Di Lorenzo sulla fascia destra. Mazzocchi svolgerà le visite mediche nella giornata di mercoledì 3 gennaio, prima di firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli.