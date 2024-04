Atalanta, Percassi: “Riscatto De Ketelaere? Siamo contenti di lui, ma non è il momento delle scelte”

“Siamo per la prima volta nella storia dell’Atalanta in tre competizioni ad aprile e questo è un motivo di grande orgoglio. Vuol dire che abbiamo svolto un lavoro eccellente. Entriamo nella fase determinante, ogni partita ha un fascino particolare e i punti hanno un peso specifico. Come ha detto il mister la Coppa Italia, per il numero di partita che mancano, è il torneo con meno impegni da giocare. Partiamo già da stasera contro una squadra molto forte e competitiva, allestita molto bene. Sarà molto difficile”. Lo ha detto a Mediaset Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, nel pre partita della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina al ‘Franchi’. Tra i temi d’attualità c’è il possibile riscatto di Charles De Ketelaere, arrivato in casa bergamasca la scorsa estate con la formula del prestito dal Milan: “Siamo contenti che da domani Charles tornerà a disposizione del mister. Fin dal primo giorno il ragazzo ha avuto un ottimo impatto dal punto di vista umano e dal punto di vista calcistico. Siamo molto contenti di lui, ma non è questo il momento di concentrarsi sul mercato. L’Atalanta ora è concentrata sul giocare le partite. Più avanti arriverà il momento delle scelte”, dice in merito al possibile riscatto del belga. E sul futuro di Koopmeiners: “Non è durante il campionato che l’Atalanta, soprattutto in un finale di questa importanza, ha la necessità di sedersi a parlare di un proprio giocatore. Koopmeiners, come altri compagni, sta facendo bene e può attrarre interessi di varie squadre. Ma siamo tranquilli, non abbiamo ricevuto alcun tipo di interesse e oggi non è nostro obiettivo parlare dei nostri tesserati. A fine stagione si affronterà il mercato con l’obiettivo unico di rinforzarci”, conclude Percassi.