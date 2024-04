Atp Estoril 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 4 aprile con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Estoril 2024 della giornata di giovedì 4 aprile. Giornata molto intensa sulla terra rossa portoghese, dove andranno in scena gli otto match validi per il secondo turno. Debuttano le prime due teste di serie, Ruud e Hurkacz, ma soprattutto Lorenzo Musetti, unico azzurro al via che se la vedrà contro il beniamino di casa Borges. Di seguito il programma completo.

ESTADIO MILLENNIUM

Ore 13:00 – (Q) Choinski vs (2) Hurkacz

a seguire – Borges vs (3) Musetti

Non prima delle 18:00 – (1) Ruud vs Coria o van de Zandschulp

a seguire – Fucsovics vs (7) Monfils

COURT CASCAIS

Ore 12:30 – (LL) Gasquet vs Thiem

a seguire – (5) Fils vs Garin

Non prima delle 16:00 – Martinez vs Bautista Agut

COURT CTE

Ore 13:00 – (Q) Llamas Ruiz vs (LL) Jordi Sanchis