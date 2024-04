Bologna, i complimenti di Gianni Morandi: “In città grande entusiasmo, si sogna la Champions”

Il famoso cantautore italiano Gianni Morandi pubblica un post su Instagram per complimentarsi con il Bologna, in corsa per la Champions League: “Erano sessant’anni che il Bologna non disputava un grande campionato, come in questa stagione. Infatti, fu nel 1964 che vinse lo scudetto e lo vinse con pieno merito. Adesso, chi ama il calcio, i giornalisti, i commentatori televisivi e tutti gli addetti ai lavori, spendono parole di elogio per l’allenatore, Thiago Motta, per tutta la squadra e per il presidente Joey Saputo. In città c’è grande entusiasmo e si sogna la Champions League, lo stadio è quasi sempre pieno, e ovunque si respira entusiasmo. Comunque vada a finire, noi tifosi stiamo vivendo una splendida avventura! Joshua Zirkzee è uno dei giocatori simbolo della squadra”.