Coppa di Portogallo: tutto facile per il Benfica, 4-1 al Lusitania

Vittoria agevole e qualificazione conquistata nei 32esimi di finale della Coppa di Portogallo per il Benfica, avversario dell’Inter nel girone di Champions League, che supera il Lusitania, squadra di quarta divisione portoghese, per 4-1 in trasferta. Ospiti in doppio vantaggio con Joao Mario prima e Rafa Silva poi. Squadra di casa che accorcia le distanze con un rigore di Ferrara prima di fine frazione. Nel secondo tempo i lusitani calano prima il tris con Cabral e poi il Poker con Gouveia a pochi minuti dal novantesimo.