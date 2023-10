Abodi: “Abbattere San Siro ipotesi da non scartare a prescindere”

Nel corso del programma di Rai Radio1 “Un giorno da pecora”, il ministro dello Sport Andrea Abodi, ha parlato di un eventuale soluzione per l’abbattimento dello stadio San Siro: “San Siro ha un vincolo che spero possa essere superato. Una cosa è dire che è un vincolo, un’altra è dire che ha un valore simbolico. In questo caso penso sia un vincolo di sentimenti, e quelli lì lascio agli amici di Milano. Ad esempio Wembley è stato abbattuto per renderlo attuale, il Bernabeu completamente ristrutturato. Potrebbe accadere lo stesso per San Siro? Questa opportunità non va scartata a prescindere, la decisione spetta al sindaco”.