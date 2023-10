Atalanta, situazione infortuni: torna Toloi, Koopmeiners ancora out

Nel prossimo turno di campionato, l’Atalanta sarà impegnata in casa nella partita in programma domenica alle 18 al Gewiss Stadium contro il Genoa, partita vaelvole per la nona giornata di Serie A. Quest’oggi, i bergamaschi, hanno svolto il penultimo allenamento prima della sfida ai liguri, che ha portato a Gian Piero Gasperini nuove notizie sul fronte infortuni.

Toloi è tornato ad allenarsi in gruppo e sembra pronto a tornare tra i convocati dopo l’assenza a Roma contro la Lazio. Koopmeiners proverà a recuperare per la sfida dì giovedì sera in Europa League contro lo Sturm Graz. In caso non c’è la facesse, dovrebbe far ritorno nella sfida contro l’Empoli in campionato della prossima settimana. Non ci sono nuovi progressi per El Bilal Touré. L’attaccante è ancora alle prese con la riabilitazione, il suo ritorno è fissato per dicembre.