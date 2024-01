Coppa d’Asia 2024: ok Australia e Iran, Emirati arabi e Uzbekistan agli ottavi

Vanno in archivio i Gironi B e C di Coppa d’Asia 2024. Nel Girone B Australia e Uzbekistan non si fanno male e pareggiano 1-1 chiudendo rispettivamente al primo, 7 punti, e al secondo, 5 punti, posto in classifica. Boyle porta avanti i Socceroos al 45′ e Turgunboev risponde al 78′ per l’1-1 finale. La Siria batte 1-0 l’India grazie al gol di Khribin al 76′ e centra un terzo posto che le permette di accedere agli ottavi di finale come una delle quattro migliori terze.

Nel Girone C l’Iran fa tre su tre e batte 2-1 gli Emirati Arabi Uniti. Decisiva la doppietta di Mehdi Taremi, 26′ e 65′. Inutile ai fini del risultato il gol allo scadere di Al Ghassani, che al 64′ aveva sbagliato un rigore. Iran che chiude il girone da imbattuto con 9 punti, 7 gol fatti e 2 subiti. Emirati secondi con 4 punti. La Palestina domina Hong Kong per 3-0 e si prende un terzo posto che molto probabilmente consentirà alla squadra di Daboub di volare agli ottavi come una delle migliori terze. Doppietta per Dabbagh, 12′ e 60′, a cui si aggiunge il gol di Al Qandbar al 48′. Hong Kong che se ne va dal Qatar con 0 punti, 1 gol fatto e 7 subiti.