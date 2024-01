Divieto di accesso all’Allianz Stadium per tifosi di Juventus e Roma dopo violazioni del codice di condotta

E’ stato disposto il divieto di accesso all’Allianz Stadium e a tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla Juventus, per alcuni tifosi bianconeri e anche della Roma, dopo violazioni del codice di condotta durante la sfida dl 30 dicembre. Il club, infatti, ha reso noto di avere applicato il “‘Gradimento’ ai sensi del ‘Codice di Condotta’ che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate: è la prima volta che la società applica le disposizioni del Codice di Condotta anche ai tifosi della squadra ospite”. Juventus e Roma furono multate dal giudice sportivo per motivi diversi. I giallorossi per colpa di un tifoso reo di “avere, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”, mentre la Juventus per “avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. La Juventus – continua la società nel comunicato – ha collaborato nell’individuazione dei responsabili di tali comportamenti e ha applicato nei loro confronti il Gradimento ai sensi del Codice di Condotta che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate: è la prima volta che la società applica le disposizioni del Codice di Condotta anche ai tifosi della squadra ospite”.