Coppa d’Africa, controlli shock della polizia alle spettatrici all’ingresso dello stadio (VIDEO)

Nuovo scandalo in Coppa d’Africa. Le forze dell’ordine ivoriane sono finite nel mirino dei media e dei social per delle perquisizioni decisamente eccessive nei confronti delle spettatrici donne che si sono presentate allo stadio per assistere alle varie partite della rassegna in Costa d’Avorio. Ma dal video che è stato pubblicato dal giornalista del Times, Osasu Obayiuwana, emergono inquietanti particolari sul tipo di perquisizione nei confronti delle spettatrici, più vicine a delle avances sessuali che a dei controlli di polizia. Nel video mostrato, l’agente delle forze dell’ordine è una donna, ma sui social vengono denunciati controlli simili anche da parte di poliziotti di sesso maschile.