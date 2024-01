Beach Soccer: Italia in Oman dal 29 gennaio

Il 29 gennaio l’Italia di beach soccer partirà verso Muscat, capitale dell’Oman, per il raduno in vista del Mondiale in Emirati Arabi Uniti, che partirà il 15 febbraio con la sfida agli Stati Uniti. In Oman la squadra di Del Duca giocherà delle amichevoli contro Arabia Saudita, 31 gennaio, e Emirati Arabi due volte, 2 e 3 febbraio. Dal quattro febbraio gli azzurri andranno Dubai per giocare contro Colombia, 6 febbraio, e Senegal, 7 febbraio, prima del Messico, 9 febbraio. Ecco l’elenco dei convocati non ufficiali: Portieri: Andrea Carpita (Viareggio), Leandro Casapieri, Sebastiano Paterniti (Rosmarino). Difensori: Luca Bertacca (Viareggio), Josep Gentilin, Alessandro Miceli (Città di Luzzi), Amir Shalabi (Spes Mundial). Esterni: Ovidio Alla (Aurora Sabaudia), Tommaso Fazzini (Viareggio), Gianmarco Genovali (Pietrasanta), Marco Giordani (Montespaccato), Alessandro Remedi (San Miniato Basso), Samuele Sassari (Cairese). Attaccanti: Marcello Percia Montani (Città di Luzzi), Fabio Sciacca (Olimpus Roma), Emmanuele Zurlo.