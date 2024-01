Sassuolo, vittoria per 5-1 sulla Virtus Verona in amichevole: tripletta per Mulattieri

Il Sassuolo ha battuti 5-1 la Virtus Verona (Serie C) in un test amichevole disputatosi quest’oggi presso lo Stadio Ricci. La partita non era iniziata bene per i neroverdi, passati in svantaggio al 42′ per una rete di Begheldo. Il pareggio è arrivato comunque prima del duplice fischio, al 44′ con Matheus Henrique. La squadra di Alessio Dionisi nella ripresa non fatica a completare la rimonta. Prima va in vantaggio con un rigore di Volpato al 55′; poi si scatena Mulattieri, autore di una tripletta (64′, 88′ e 89′) per il 5-1 finale. Esordio in difesa, con la maglia numero 43, per il neo arrivato Doig.