Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo: dieci azzurri di trap in Egitto, Stanco guida la spedizione

La stagione agonistica internazionale del tiro a volo italiano è alle porte. La nazionale azzurra di trap è in partenza per Il Cairo, in Egitto, dove avrà luogo la prima prova di Coppa del Mondo ISSF. Nella giornata di giovedì sono in programma gli allenamenti ufficiali per rifinire la preparazione tecnica, mentre venerdì 26 agosto si partirà con i primi 75 piattelli di gara. Le prime medaglie della stagione saranno assegnate sabato 27 gennaio, con finali in programma a partire dalle 13.15 italiane. Gli azzurri, guidati in pedana dal Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti, in gara sono: Luca Miotto (Carabinieri), Valerio Grazini (Carabinieri) e Diego Valeri (Marina Militare) per la squadra maschile. Al femminile spicca la presenza di Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle). Con lei anche Federica Caporuscio (Carabinieri) ed Alessia Iezzi (Carabinieri). In Egitto sono volati anche Matteo Marongiu (Fiamme Oro), Marco Correzzola, Erica Sessa (Fiamme Oro) ed Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) che si cimenteranno con i lanci dell’impianto de Il Caio solo per i punti Ranking (RPO, fuori gara, ndr).

Il 26 gennaio raggiungeranno Il Cairo anche gli specialisti di skeet. La squadra azzurra sarà guidata dal Tecnico Federale Andrea Filippetti, delegato del Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli, e sarà composta da Tammaro Cassandro (Carabinieri), Luigi Agostino Lodde (Esercito) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) al maschile e da Chiara Di Marziantonio (Esercito), Martina Maruzzo (Fiamme Oro) e Sara Bongini (Fiamme Oro) al femminile. Il calendario prevede per gli azzurri dello skeet gli allenamenti pre-gara nella giornata di domenica 28 gennaio.