Ligue 1 2023/2024, il Monaco in inferiorità numerica trova un punto a Marsiglia. Torna alla vittoria il Nizza

Finisce 2-2 l’anticipo più atteso della diciannovesima giornata di Ligue 1 tra Marsiglia e Monaco. Primo tempo molto divertente già dai primi minuti. Ben Yedder porta in vantaggio la formazione monegasca dopo 7′, ma gli ospiti restano poco dopo con l’uomo in meno a causa del rosso commissionato a Maripano. Con la superiorità numerica a sua disposizione, il Marsiglia trova il pari con Aubameyang al 38°, ma nel recupero il Monaco colpisce ancora con Akliouche. Gattuso si fa sentire negli spogliatoi durante l’intervallo, e i suoi uomini dopo neanche 5′ si riportano in parità grazie a Balerdi. Nel finale per doppia ammonizione di Zakaria, il Monaco finisce in 9, ma riesce in qualche modo a difendere il pari.

Nel pomeriggio era tornato alla vittoria il Nizza dopo il ko della scorsa settimana contro il Rennes. Un rigore di Guessand al 77° permette alla squadra allenata da Farioli di imporsi per 1-0 sul Metz, che incassa quella che è la sesta sconfitta consecutiva.