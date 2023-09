F1, Button: “Hamilton ha avuto compagni più tosti, ma io avrei più paura a sfidare Verstappen”

Jenson Button ha detto la sua in merito alle dichiarazioni di Lewis Hamilton, che sosteneva di aver avuto compagni di squadra molto più forti rispetto a quelli avuti da Max Verstappen. “Sicuramente Lewis ha avuto compagni molto tosti, tuttavia io avrei più timore a sfidare Verstappen sulla stessa macchina – ha spiegato l’ex pilota – Lui guida una vettura disegnata per il suo stile, ma soprattutto la guida nel modo più veloce possibile. Newey gli avrà detto ‘Questa è la monoposto più veloce che ci sia. Se togli downforce sarà più lenta, ma allo stesso tempo più facile da guidare’. Max però la guida proprio come Newey l’ha fatta, mentre altri piloti faticano a competere con questo“. Button ha infine concluso: “Hamilton e Verstappen sono comunque due piloti incredibili, tra i migliori al mondo. Insieme a Fernando Alonso li reputo un gradino sopra a tutti gli altri“.