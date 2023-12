Copa del Rey 2023/2024: Betis, Real Sociedad e Siviglia superano il turno

In archivio le partite di stasera valide per il secondo turno della Copa del Rey, la coppa nazionale di lega spagnola, con in campo alcune squadre della Liga. Il Betis vince 1-2 di misura in trasferta contro il Villanovense dopo una gara faticosa, ribaltando il risultato nel recupero grazie ai gol di Elzazzouli e Iglesias. Il Siviglia passa agilmente contro Astorga 0-2 con un gol per tempo, Sergio Ramos su rigore e Gattoni regalano il successo agli andalusi.

Il maiorca domina e passa al prossimo turno vincendo 0-3 sul campo del Valle de Egues. Nel pomeriggio Real Sociedad e Alaves staccano il pass per il terzo turno battendo fuori casa rispettivamente Andratx e Terrassa. Prima ancora, il Rayo Vallecano regola lo Yeclano 0-2, mentre l’Almeria viene beffata dall’Union Deportiva Barbastro che vince 1-0 e viene così eliminata dalla competizione.

Gli altri risultati di oggi: Alcorcòn-Cartagena 0-0 (4-5 d.c.r); Antequera-Huesca 0-2; Deportivo la Coruna-Tenerife 2-3; CD Arenteiro-Burgos 1-3; Unionistas-Sporting Gijòn 2-0; Màlaga-Eldense 1-0; Lugo-Mirandès 2-0; Levante-Amorebieta 0-1.