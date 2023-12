Coppa di Germania 2023/2024: dopo il Bayern, il Saarbrucken fa fuori anche il Francoforte. Ok Leverkusen

Non smette di stupire la Coppa di Germania 2023/2024, che continua a perdere pezzi. Dopo l’eliminazione illustre del Bayern Monaco, agli ottavi di finale sono uscite di scena anche Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte. I gialloneri sono stati sconfitti per 2-0 dalla grande sorpresa di questa stagione, ovvero lo Stoccarda. Gara decisa dalle reti di Guirassy e Silas, arrivate entrambe nella ripresa.

Molto più sorprendente l’eliminazione del Francoforte, battuto dal Saarbrucken, club di terza divisione che al turno precedente aveva eliminato il Bayern Monaco. 2-0 il punteggio dell’incontro, con i gol di Brunker e Kerber che hanno mandato in paradiso (e ai quarti) il club. Chi non trema è il Bayer Leverkusen – a questo punto favorito d’obbligo -, vittorioso per 3-1 sul Paderborn. A segno Boniface, Palacios e Schick, con quest’ultimo a chiudere i giochi nel finale dopo che il gol dell’1-2 degli ospiti a 7′ dalla fine poteva rimettere tutto in discussione. Giunti dunque ai quarti di finale, con otto squadre rimaste in corsa, la peculiarità è che solo tre militano in Bundesliga.