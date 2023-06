West Ham, la condanna dopo il lancio di oggetti in finale: “Quei tifosi verranno identificati”

Il West Ham condanna il comportamento di alcuni suoi tifosi che, nel corso della finale di Conference League vinta contro la Fiorentina, hanno lanciato in campo oggetti di ogni tipo, procurando anche una ferita alla testa a Cristiano Biraghi. Quella di Praga è stata una giornata movimentata, macchiata anche dagli incidenti registrati prima del match che hanno portato all’arresto di 16 italiani. Il West Ham ha affermato che “un piccolo numeroso di suoi tifosi non ha rappresentato in alcun modo i valori della nostra squadra né della stragrande maggioranza dei nostri sostenitori”. Il club inglese aggiunge che “in linea con il nostro approccio di tolleranza zero, a chiunque verrà identificato, oltre a venire segnalato alle autorità giudiziarie, sarà vietato a tempo indeterminato l’ingresso nel London Stadium e anche viaggiare con il club”.