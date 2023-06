Barcellona, sfuma Messi ma è pronto il piano B: sogno Neymar

Secondo la stampa catalana, il Barcellona ha un piano B dopo aver visto sfumare il ritorno di Leo Messi. E si tratterebbe ugualmente di un ex blaugrana, sudamericano e proveniente dal Psg: Neymar. Secondo “Sport”, tra i giocatori che si sarebbero offerti al Barca, ci sarebbe proprio il brasiliano, in uscita dal Paris e disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare a vestire la maglia della società spagnola. Xavi cerca un titolare nel tridente: Neymar può garantire caratteristiche diverse dai vari Dembelè, Raphina e Lewandowski e allo stesso tempo è un profilo da doppia cifra di gol. I soldi che il club era disposto a investire su Messi potrebbero dunque servire per riportare a casa il brasiliano. L’operazione non è facile, ma i tifosi possono sognare.