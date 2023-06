Liverpool, ufficiale l’arrivo di Mac Allister: vestirà la maglia numero 10

Il Liverpool ha ufficializzato l’arrivo di Alexis Mac Allister dal Brighton. “Il 24enne ha completato con successo le visite mediche e concordato i termini personali per diventare il primo acquisto dei Reds della finestra estiva”, spiega il club con un comunicato. Il centrocampista ha dichiarato a Liverpoolfc.com: “È fantastico. È un sogno che si avvera, è fantastico essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Volevo essere presente [dal] primo giorno di pre-campionato, quindi è positivo che tutto sia già definito. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra. È stato un anno fantastico per me – Coppa del Mondo, quello che abbiamo raggiunto con il Brighton – ma ora è il momento di pensare al Liverpool e cercare di essere un giocatore e un uomo migliore ogni giorno. Da quando sono arrivato qui, posso vedere quanto è grande questo club: i giocatori che abbiamo, lo staff, tutti. Sono davvero contento e non vedo l’ora di giocare con questa squadra”, ha concluso Mac Allister, che indosserà la maglia numero 10. L’ex Boca è il settimo argentino della storia dei reds.