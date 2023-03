Sivasspor-Fiorentina, Italiano: “Bisogna difendere il risultato dell’andata, servirà una prova di livello”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della gara contro il Sivasspor valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Ci sono aspettative importanti, bisogna difendere il risultato dell’andata dando tutto in campo. Vedremo se saremo stati bravi in queste due gare, siamo concentrati e pronti alla battaglia. Jovic? Domani si aggregherà alla squadra. Terracciano è recuperato, ma faccio anche i complimenti a Sirigu che si è fatto trovare pronto. Ci vorrà lo spirito di una squadra di valore, affronteremo una squadra diversa rispetto all’andata, servirà una prova di livello. Una settimana fa avremmo potuto concretizzare di più, domani cercheremo altre situazione per andare in vantaggio. Bisogna arrivare sotto porta con i tempi giusti, sono convinto che lo faremo”.

“Siamo arrivati qui in anticipo rispetto ad altre trasferte sia per il fuso orario, sia per testare il campo da gioco. Siamo pronti per fare una grande prestazione, la squadra sta bene e riesce ad esprimersi molto meglio di quanto non facesse un mese fa. A livello individuale ho visto una crescita importante, spero di vedere i miei giocatori così fino al termine della stagione. Nello spogliatoio c’è grande armonia e questo fa la differenza. Squadra cresciuta e maturata in fase difensiva ed offensiva. Siamo tutti felici, tutti si sacrificano senza palla. Domani mancheranno Terzic e Biraghi, quest’ultimo a causa di una discutibile ammonizione. Ranieri, dunque, avrà una bella occasione da titolare. Ho fiducia in lui e ogni volta che l’ho chiamato in causa ha risposto presente”, ha concluso l’allenatore viola.