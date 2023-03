Sivasspor-Fiorentina, Saponara: “Una delle gare più importanti della mia carriera”

Il centrocampista della Fiorentina, Riccardo Saponara, a poche ore dalla partita contro il Sivasspor valevole per il ritorno degli ottavi di finale diConference League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Questa è una delle partite più importanti della mia carriera. Il terreno di gioco è in buone condizioni, ma siamo pronti ad ogni situazione. Spero di fare altri gol belli in futuro, ma sono consapevole che anche quelli brutti sono molto importanti. In campionato ne ho fatti alcuni bruttini, ma fanno curriculum. Mi auguro di fare gol per aiutare la squadra. Rispetto ad inizio stagione abbiamo modificato qualcosa, inserendo anche nuovi giocatori. Abbiamo trovato dei punti di riferimento e ci siamo conosciuti meglio. Nonostante qualche problema abbiamo sempre giocato le nostre partite. Abbiamo avuto qualche svarione, ma le idee sempre chiare. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni a fine stagione”.