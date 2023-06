Scontri Fiorentina-West Ham, sedici tifosi fermati: la foto shock della Polizia di Praga

Desta scalpore la foto pubblicata dalla pagina ufficiale della Polizia della Repubblica Ceca in seguito agli scontri tra tifosi di Fiorentina e West Ham a Praga, dove fra poche ore si giocherà la finale di Conference League. Lo scatto mostra i tifosi fermati dopo i tafferugli, sedici in tutto (presumibilmente tutti italiani) con le mani legate dietro la schiena e distesi a terra in quello che sembra un negozio di scarpe: “I tifosi italiani hanno attaccato i tifosi inglesi in un bar in Rytířská Street, ferendone tre. Anche un poliziotto è stato aggredito. Abbiamo limitato la libertà personale di 16 persone e attualmente stiamo indagando sull’intero incidente”.

V baru v Rytířské ulici napadli fanoušci Itálie fanoušky West Hamu a tři zranili. Napaden byl i jeden policista. Na osobní svobodě jsme omezili 16 osob a v tuto chvíli celou událost prověřujeme. #policiepha pic.twitter.com/ejirheyTsR — Policie ČR (@PolicieCZ) June 7, 2023