Fiorentina-West Ham, scontri a Praga: 16 arresti (VIDEO)

di Redazione 57

Il giorno della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham è macchiato da alcuni momenti di tensione che si sono verificati a Praga. Le due tifoserie si sono scontrate in pieno centro, con la polizia – schierata in tenuta antisommossa – che ha identificato un centinaio di ultras viola. La polizia, come confermato sui social dalle stesse forze dell’ordine, ha arrestato 16 italiani. L’episodio si è verificato in un bar della via ‘Rytířská’, dove alcuni tifosi del West Ham hanno subito l’aggressione dei supporters italiani. Tre inglesi – secondo l’agenzia di stampa CTK – sono rimasti feriti. Nei video che girano sui social si vedono persone incappucciate che lanciano sedie e petardi.

VIDEO: Twitter/@KO08338564