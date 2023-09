Regolamento gironi Conference League 2023/2024: chi passa e cosa succede a pari punti

Inizia la fase a gironi di Conference League 2023/2024 ed è tempo di ripassare il regolamento sul passaggio del turno e, in particolare, su cosa succede in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre in ognuno degli otto raggruppamenti della terza competizione europea. C’è la Fiorentina ai nastri di partenza e dovrà qualificarsi come prima se vorrà avanzare direttamente agli ottavi, se dovesse invece classificarsi come seconda invece disputerà gli spareggi contro le paracadutate dall’Europa League, vale a dire le formazioni giunte terze nel girone della seconda coppa Uefa. Terza e quarta saranno invece eliminate entrambe.

Di seguito tutte le informazioni sui criteri in caso di parità nel girone. 1: maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa); 2: miglior differenza reti negli scontri diretti; 3: maggior numero di gol segnati negli scontri diretti; 4: in caso di più squadre a pari punti, se utilizzando i criteri dall’1 al 3 due o più squadre sono ancora pari, questi criteri vengono riutilizzati considerando i soli incontri fra le squadre ancora in parità; 5: miglior differenza reti generale del girone; 6: maggior numero di gol segnati nel girone; 7: maggior numero di gol segnati fuori casa nel girone; 8: maggior numero di vittorie nel girone; 9: maggior numero di vittorie fuori casa nel girone; 10: miglior condotta fair play; 11: miglior coefficiente UEFA.