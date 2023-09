Rugby, Francia in ansia per Dupont: “C’è speranza che il suo Mondiale non sia finito”

Dopo la vittoria sulla Namibia ai Mondiali di rugby, la Francia è in ansia per le condizioni del suo fuoriclasse Antoine Dupont, costretto ad abbandonare il campo in seguito a un duro scontro con il capitano avversario Johann Deysell. Il 26enne ha riportato una frattura maxillo-zigomatica e dovrà sottoporsi a nuovi esami. “Siamo ovviamente preoccupati – le parole del tecnico Laurent Labit -. Eravamo soddisfatti della partita. È stata una serata difficile per noi. Sarà proprio il parere di uno specialista, di un chirurgo, a dare la diagnosi e il vero verdetto sulla situazione e soprattutto sull’indisponibilità o meno di Antoine. Aspetteremo altre 48 o 72 ore per scoprire esattamente cosa accadrà”. Per Dupont il Mondiale potrebbe non essere finito: “Speriamo sempre che Antoine continui l’avventura con noi. Ecco perché ci concederemo due o tre giorni per sentire veramente il parere dello specialista che potrà dirci esattamente cosa sta succedendo. Quindi, Antoine e il chirurgo prenderanno la decisione in base alla diagnosi. Non vogliamo pensare troppo in fretta a cosa potrebbe accadere”.

La sfida contro l’Italia è in programma il 6 ottobre a Lione. E per ora lo stato d’animo non è dei migliori: “Quando succedono cose del genere, penso che forse abbia pensato al peggio. Una volta finito il controllo, Fabien (Galthié ndr) è andato a trovarlo in ospedale. Soprattutto ci aspettiamo molto dall’incontro con lo specialista per definire cosa ha, cosa può fare o no, cosa può essere preso in considerazione, in quale settimana potrebbe tornare ad allenarsi”, ha aggiunto Labit.