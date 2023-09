Regolamento gironi Europa League 2023/2024: chi passa e cosa succede a pari punti

E’ tutto pronto per l’inizio della fase a gironi della Europa League 2023/2024 ed è tempo di dare un’occhiata al regolamento delle partite della fase a gruppi, ecco pertanto di seguito chi passa agli ottavi e cosa succede in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre. Bisogna innanzitutto ricordare che siamo giunti al terzo anno in cui non contano più doppio i gol segnati in trasferta e in cui soltanto la prima classificata avanza agli ottavi di finale, mentre la seconda in classifica disputerà lo spareggio contro le terze dei gironi di Champions League che verranno retrocesse, mentre le terze in classifica in Europa saranno paracadutate agli spareggi di Conference League.

Di seguito tutte le informazioni sui criteri in caso di parità nel girone. 1: maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa); 2: miglior differenza reti negli scontri diretti; 3: maggior numero di gol segnati negli scontri diretti; 4: in caso di più squadre a pari punti, se utilizzando i criteri dall’1 al 3 due o più squadre sono ancora pari, questi criteri vengono riutilizzati considerando i soli incontri fra le squadre ancora in parità; 5: miglior differenza reti generale del girone; 6: maggior numero di gol segnati nel girone; 7: maggior numero di gol segnati fuori casa nel girone; 8: maggior numero di vittorie nel girone; 9: maggior numero di vittorie fuori casa nel girone; 10: miglior condotta fair play; 11: miglior coefficiente UEFA.