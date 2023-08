Mondiali basket 2023, azzurri sempre in diretta su Sky e Now con Tranquillo e Pessina

Si avvicina la fase finale della FIBA Basketball World Cup 2023, i campionati mondiali maschili di pallacanestro, giunti alla 19^edizione e in programma dal 25 agosto al 10 settembre. E a tal proposito sono tantissimi i match che sarà possibile seguire su Sky e in streaming su NOW. Tra le protagoniste, ovviamente, anche l’Italia del CT Gianmarco Pozzecco, impegnata nelle Filippine e inserita nel Gruppo A con Angola, Repubblica Dominicana e la nazionale di casa. Su Sky e in streaming su NOW sono fino a 3 le partite proposte al giorno, e con gli Azzurri sempre in diretta. Previsti poi gli studi post partita e con finestre di approfondimento su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. La “squadra basket” di Sky Sport che racconterà il mondiale sarà composta da Flavio Tranquillo, Geri De Rosa, Andrea Solaini, Francesco Bonfardeci e Paolo Redi alle telecronache, affiancati nel commento da Davide Pessina (41 presenze in azzurro), Andrea Meneghin (106 partite con l’Italia e campione d’Europa nel 1999) e Matteo Soragna (141 presenze e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004). Le partite dell’Italia saranno commentate dalle voci inconfondibili di Tranquillo e Pessina. Alessandro Mamoli sarà, invece, l’inviato a Manila, per interviste, news, curiosità, speciali, reportage, in particolare sugli Azzurri, e per i vari collegamenti dalla capitale filippina, anche con Sky Sport 24.