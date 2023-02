Salisburgo-Roma, Dybala sostituito all’intervallo: fastidio fisico nel primo tempo

Possibile infortunio per Paulo Dybala nel corso di Salisburgo-Roma. Già nel primo tempo il trequartista giallorosso ha avvertito un fastidio, così come riferito da Sky Sport, e all’intervallo Mourinho lo ha lasciato negli spogliatoi, facendo subentrare al suo posto Celik con spostamento in avanti di El Shaarawy. Da capire l’entità dell’eventuale problema fisico dell’argentino, non nuovo a farsi male spesso da solo, nelle prossime ore aggiornamenti. Difficile che si tratti invece di una scelta tecnica.