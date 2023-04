Lech Poznan-Fiorentina domani in tv: orario, canale e diretta streaming Conference League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lech Poznan e Fiorentina, valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. I viola in grande spolvero ammirat nel corso degli ultimi due mesi partite provano a fare ancora strada nella terza competizione europea in ordine di prestigio. Arrivata tra le migliori otto, la squadra di Italiano affronta una compagine che nel campionato polacco è terza, addirittura a quindici lunghezze dalla vetta. Nei due turni precedenti di Coppa ha invece eliminato due scandinave: il Bodo/Glimt e il Djurgarden. Biraghi e compagni possono e devono pensare in grande. La sfida è in programma domani, giovedì 13 aprile alle ore 21:00 presso lo Stadion Miejski. Diretta su Sky Sport Football e in streaming su Dazn, Sky Go e NOW.