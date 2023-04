Milan-Napoli, Maldini torna sulla polemica con Spalletti: “Per i miei gusti ha parlato troppo”

“Discorso superato con Spalletti? Non voglio commentare questa cosa. L’ha già fatto lui e, per quelli che sono i miei giusti, l’ha fatto anche parlando troppo”. Lo ha detto Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, prima della sfida contro il Napoli tornando sulla querelle con Spalletti in campionato e non gettando certo acqua sul fuoco: “I sogni fanno parte del bagaglio tecnico e morale del Milan, abbiamo una squadra che non ha ancora espresso il suo massimo livello”.

Sul rinnovo di Leao: “La fiducia cresce, ma non è l’argomento del giorno. Oggi siamo sulla stessa strada, noi e Leao, quindi abbiamo un obiettivo che si può dire comune”.