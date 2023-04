Diffidati Real Madrid-Chelsea: i Blues a rischio squalifica in vista del ritorno

Il Chelsea cerca un risultato favorevole al Bernabeu contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League. In crisi in campionato e fresca di cambio allenatore, con il ritorno di Lampard in panchina, i Blues cercano l’impresa nel primo atto di questo confronto europeo. L’obiettivo è tenere aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno a Stamford Bridge. A tal proposito, il tecnico deve prestare attenzione anche alla situazione dei diffidati. Ben sette i calciatori a rischio squalifica: Kepa, Thiago Silva, Fernández, Gallagher, James, Koulibaly, Mudryk. Tra i diffidati quindi anche Kepa, che deve fare a meno di ogni perdita di tempo.

