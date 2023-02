Bologna, Motta: “Inter? Squadra da Scudetto. Cercheremo di fare del nostro meglio”

“Stiamo facendo un processo continuo e crescendo tutti quanti”, esordisce così Thiago Motta nella conferenza stampa pre-Inter. “Domenica cercheremo di giocare al massimo, ogni partita ha una storia diversa ma bisogna sempre dedicare massimo impegno. Questa settimana stiamo lavorando bene con allenamenti fantastici, porteremo questo in campo. L’Inter è una squadra da Champions, da scudetto”. Il tecnico rossoblù ha poi continuato: “Ci muoviamo molto in base alla squadra avversaria, dobbiamo avere più movimenti per smarcarci al momento giusto. Suomaoro si sta allenato molto bene, è pronto. Mentre Sansone non si è allenato per febbre ma credo che sarà convocato”. Poi su Barrow e Cambiaso ha concluso: “Musa può fare ancora meglio di adesso, in fase difensiva è stato sempre collegato con noi e anche in appoggio ha fatto ciò che chiediamo. Andrea invece lo vedo bene con Soriano, i due si capiscono bene e possono invertirsi. Cerchiamo di occupare bene il campo per fare al meglio”.