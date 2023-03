Lazio, Pellegrini: “Impariamo dagli errori per il Derby”

“Ci è mancato un po’ di equilibrio nelle due gare. Stasera ci siamo sbilanciati dopo il risultato dell’andata, purtroppo ci siamo messi da soli nelle condizioni di dover fronteggiare il loro punto forte, ossia le giocate in velocità. Dovremo essere bravi a imparare dagli errori commessi. Dopo il vantaggio avevamo sensazioni positive, poi ci è mancata la lucidità per evitare il pareggio che invece è arrivato”. Lo ha detto il difensore della Lazio, Luca Pellegrini dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar e l’eliminazione dalla Conference League. “Non giocavo da inizio novembre ma ora mi sento bene e in fiducia. Credo di essere entrato nella testa del mister. Dobbiamo essere bravi a imparare dalla partita di questa sera per arrivare al meglio alla gara di domenica. Speravamo in un risultato differente. In ogni caso, abbiamo tempo per crescere e migliorare”, ha spiegato ai canali ufficiali del club biancoceleste.