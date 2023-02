Sci alpino, Bassino dopo il parallelo: “Ho commesso un paio di errori, pronta per il gigante”

“Nella prima run ero un po’ lenta, ho commesso un paio di errori e poi era difficile andare a recuperare. Ma questa disciplina mi aiuta molto per il gigante di domani. A me piace molto questa pista dove abbiamo fatto le finali dell’anno scorso”. Non è soddisfatta ma punta già ai prossimi appuntamenti Marta Bassino, che da campionessa del mondo in carica è stata eliminata già agli ottavi del parallelo femminile ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento a Courchevel-Meribel.

Il migliore degli azzurri è stato Luca De Aliprandini, arrivato ai quarti: “Penso di aver iniziato il Mondiale col piede giusto, in vista del gigante di venerdì. Nonostante venga da un periodo abbastanza difficile, ci siamo allenati bene in allenamento e anche in questa gara ho avuto sensazioni positive nel confronto con gli altri, quindi sono fiducioso. Gara di un giorno, pista nuova per tutti. Sarà una gara dura per chiunque, con una pista preparata molto bene, davvero tosta, ci proverò e vedremo come andrà”.