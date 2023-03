Maratona di Roma 2023, già 13mila iscritti per la 28esima edizione

Sono circa 13mila, di cui la metà provenienti dall’estero, finora gli iscritti all’‘Acea Run Rome The Marathon’, la 28esima edizione della maratona capitolina, in programma domenica 19 marzo. “Avremo runner di 110 nazionalità diverse, soprattutto soprattutto statunitensi, tedeschi e francesi, ma anche tanti messicani e brasiliani“, aggiunge Stefano Deantoni, direttore marketing di Infront Italy. L’evento sarà trasmesso da Sky e visibile in oltre 70 paesi del mondo. “Le corse su strada e i grandi eventi a Roma in generale stanno vivendo un momento molto positivo – dice l’Assessore allo sport Alessandro Onorato – Questi appuntamenti creano posti di lavoro e mostrano al mondo un’immagine più moderna e internazionale della nostra città”. A Onorato fa eco il vice presidente vicario del Coni, Silvia Salis: “Gli amatori del running non vanno in un altro Paese a gareggiare se la maratona non è organizzata professionalmente”.