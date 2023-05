Roma-Bayer Leverkusen 1-0, Bove: “Importante vincere, che emozione il gol”

“Non sono freddo, ho sentito un mare di emozioni e sono contento per il gol e per il risultato di squadra. Era fondamentale vincere, giovedì andremo con lo stesso carattere di oggi”. Lo ha detto Edoardo Bove dopo il gol dell’1-0 della Roma contro il Bayer Leverkusen allo stadio Olimpico nella semifinale di andata di Europa League. “In Europa se non metti un determinato tipo di cattiveria su ogni palla rischi di andare in difficoltà – spiega a Sky -. Abbiamo fatto una partita di grande intensità. Ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure, ma poi abbiamo disputato una grande gara. La dedica? Per la mia famiglia e le persone che mi sono sempre vicine”.