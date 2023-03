Formazioni ufficiali Sivasspor-Fiorentina, Conference League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sivasspor e Fiorentina, sfida valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. I viola provano a difendere il successo per 1-0 ottenuto all’andata, ma Italiano sarà costretto a rinunciare al capitano Biraghi, squalificato dopo il turno d’andata. Mancherà anche Terzic, infortunato. Per il resto, squadra al completo, con il tecnico che potrà quindi fare le sue scelte sia in mezzo al campo che nel trio d’attacco, dove dovrà schierare uno tra Cabral e Jovic come finalizzatore. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di giovedì 16 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SIVASSPOR-FIORENTINA

SIVASSPOR: Vural; Murat, Appindangoye, Goutas, Ciftci; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt

FIORENTINA: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Ranieri; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Ikone, Gonzalez