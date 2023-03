Formazioni ufficiali Friburgo-Juventus, Europa League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Friburgo e Juventus, sfida valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. I bianconeri devono difendere il successo di misura ottenuto una settimana fa all’Allianz Stadium, ma Federico Chiesa e Angel Di Maria non saranno disponibili dal primo minuto, secondo quanto detto da mister Allegri in conferenza stampa. I due calciatori sono stati recuperati in extremis dopo i problemi fisici patiti sette giorni fa, ma per entrambi è previsto al massimo uno spezzone di gara. Niente da fare per Bonucci e Pogba, out dalla lista dei convocati. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di giovedì 16 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FRIBURGO-JUVENTUS

FRIBURGO: Flekken, Kubler, Ginter, Gulde, Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter, Doan, Gregoritsch, Holer

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Kean